Канадцы призывали лишить Баррета Хэйтона должности капитана и исключить из сборной. В финале он стал героем нации.

Россия должна была брать золото, но всё сломал гол Хэйтона. Это он не снял шлем на гимне

Календарь игр плей-офф МЧМ-2020

Сборные России и Канады в девятый раз сошлись в финале молодёжных чемпионатов мира. Четырежды (1999, 2002, 2003 и 2011) успех сопутствовал россиянам, четырежды – канадцам (2005, 2006, 2007 и 2015). На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили принципиального соперника со счётом 6:0.

Первый период финального матча обошёлся без заброшенных шайб. Все главные события матча начали происходить со второго отрезка. Россияне открыли счёт усилиями Никиты Александрова, на что канадцы ответили точным броском Дилана Козенса. В этот момент «кленовые» имели двойной численный перевес.

Один из ключевых эпизодов матча случился на 34-й минуте матча. Александров по центру забрался в зону атаки и несильно бросил — Джоэль Хофер на месте. В ответ канадцы очень опасно убежали «два в один». Лиам Фуди опасно атаковал в касание, но российскую команду выручил Амир Мифтахов. Голкипер «Ак Барса» прекрасно сыграл на перемещении и сделал яркий сейв.

Талант был виден сразу. Как начинались карьеры русских звёздных вратарей На них будут равняться Аскаров и Мифтахов.

И буквально сразу же россияне вновь вышли вперёд. Хофер среагировал на бросок Романова с ползоны, но шайбу не прижал, а капитан нашей национальной команды Григорий Денисенко с двух попыток добился своего, протолкнув шайбу под вратарём. Сборная Канады могла повести 2:1, а вместо этого начала уступать в счёте. Между этими моментами прошло меньше минуты.

Видео гола Денисенко можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.

А в начале третьего периода Мифтахов выдал одно из самых ярких спасений на всём турнире. Проспект «Вашингтон Кэпиталз» Коннор Макмайкл укатил «один в ноль», но пробить Мифтахова не сумел.

Видео сейва Мифтахова можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.

Россия обидно проиграла финал мечты. Золото у Канады. LIVE Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — Канада на молодёжном чемпионате мира.

Сейв Амира вдохновил российскую команду на новые подвиги. Своё слово сказало четвёртое звено россиян. Классно россияне отборолись у лицевого борта, Илья Круглов сделал передачу на Максима Соркина, а тот с кистей прицельно бросил в дальнюю девятку. Но канадцы готовили свой сценарий для этого матча. Спустя всего 34 секунды после нашего гола Кален Эддисон от правого борта бросил, шайба на пятаке попала в конёк Макмайкла, а затем залетела в ворота.

Одним из главных действующих лиц турнира стал капитан канадской команды Баррет Хэйтон. Проспект «Аризоны Койотс» забыл снять шлем во время гимна российской сборной после матча на групповом турнире, за что подвергся настоящей обструкции на родине. В Канаде даже звучали призывы лишить Баррета капитанской повязки, а самые радикальные товарищи даже требовали исключения Хэйтона из состава команды. В полуфинале он получил неприятную травму и мог пропустить финальный матч по состоянию здоровья, однако Баррет смог принять участие в матче. Он просто не мог не выйти на матч с Россией. И Хэйтон не просто вышел на лёд, но и сравнял счёт в третьем периоде, реализовав большинство. Во второй раз в матче в штрафном боксе находился Дмитрий Воронков.

Видео гола Хэйтона можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.

Капитан канадцев Хэйтон не снял шлем во время гимна России. От расправы его спасли судьи Первый скандал на молодёжном чемпионате мира. Наши хоккеисты были готовы разобраться с ним прямо во время гимна.

Гол Хэйтона разрушил игру российской команды. Наши парни так и не смогли прийти в себя и допустили ещё одну ошибку. Правым краем провели атаку канадцы, Айкел Томас за синей линией протолкнул шайбу себе на ход, обошёл защитника, опередил вратаря и с пятака бросил в цель. Это был конец. Мы так любим вспоминать о нашем камбэке в золотом Баффало. Что ж, спустя девять лет у Канады появилось своё «Баффало». Им удался красивый камбэк. И это мы должны признать.