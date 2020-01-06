Замула: у канадцев всё залетало – какой-то гол от пятки, в большинстве забили

Защитник молодёжной сборной России Егор Замула прокомментировал поражение в финале чемпионата мира 2020 года с командой Канады (3:4).

«Сейчас тяжело делать выводы. Я был счастлив играть со всеми пацанами. Тренерский штаб слепил команду, у нас было 23 брата. мы играли за Россию, но, к сожалению, сегодня был канадский день. Мы играли не хуже, доминировали над всеми соперниками. Не могу сказать, что было не так, но у канадцев всё залетало. Какой-то гол от пятки, в большинстве забили. Тяжело разбирать, уже даже не хочется что-то выяснять.

Это наша вина. У нас была такая команда, что мы доминировали над всеми. Старались выиграть, но проиграли. Уже ничего не изменить. Мы идём дальше. Их не удалили за выброс? Это надо всё смотреть. Дали бы это удаление – у нас был бы шанс. Всё могло стать по-другому», — передаёт слова Замулы корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.