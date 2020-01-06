Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Эксперт TSN — о попадании шайбы в камеру: это правило очень либерально трактовали

Эксперт TSN — о попадании шайбы в камеру: это правило очень либерально трактовали
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Комментатор канадской телекомпании TSN Джеймс Дьюти прокомментировал решение главных арбитров финального матча МЧМ-2020 между сборными России и Канады не наказывать канадскую сборную малым штрафом за выброс шайбы.

В третьем периоде при счёте 4:3 в пользу сборной Канады шайба ударилась о камеру, закреплённую на стекле, и рефери отменили первоначальное решение лайнсмена об удалении канадского игрока.

«Вот одно из возможных объяснений отсутствия наказания для сборной Канады. Хотя, честно, говоря, я в этом не уверен. Либеральная интерпретация фразы «конструкция надо льдом», — написал Дьюти на своей странице в «твиттере».

Там же он привёл фотографию выдержки из правил ИИХФ, где правило 135 пункт 5 гласит: «Если шайба, выброшенная игроком из своей зоны, ударилась в табло или любой другой объект конструкции надо льдом, это не карается удалением».

Судьи со скандалом не дали России спасти финал. Побоялись удалять канадца за выброс шайбы
Даже лайнсмен показал две минуты. Сборная России должна была играть в концовке «6 на 3» и могла спасти этот финал.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020