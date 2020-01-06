Эксперт TSN — о попадании шайбы в камеру: это правило очень либерально трактовали

Комментатор канадской телекомпании TSN Джеймс Дьюти прокомментировал решение главных арбитров финального матча МЧМ-2020 между сборными России и Канады не наказывать канадскую сборную малым штрафом за выброс шайбы.

В третьем периоде при счёте 4:3 в пользу сборной Канады шайба ударилась о камеру, закреплённую на стекле, и рефери отменили первоначальное решение лайнсмена об удалении канадского игрока.

«Вот одно из возможных объяснений отсутствия наказания для сборной Канады. Хотя, честно, говоря, я в этом не уверен. Либеральная интерпретация фразы «конструкция надо льдом», — написал Дьюти на своей странице в «твиттере».

Там же он привёл фотографию выдержки из правил ИИХФ, где правило 135 пункт 5 гласит: «Если шайба, выброшенная игроком из своей зоны, ударилась в табло или любой другой объект конструкции надо льдом, это не карается удалением».