Судьи со скандалом не дали России спасти финал. Побоялись удалять канадца за выброс шайбы

Даже лайнсмен показал две минуты. Сборная России должна была играть в концовке «6 на 3» и могла спасти этот финал.

Сборная России проиграла финал МЧМ-2020. Проиграла канадцам, хотя, вернее сказать, самой себе. В середине третьего периода Максим Соркин сделал счёт 3:1, долгожданное золото замаячило своим приятным блеском, но канадцы смогли не только отыграться, но и выиграть этот матч в основное время. Нашу команду подвели нелепые рикошеты и глупые удаления.

Баффало наоборот. Россия проиграла Канаде финал мечты за семь минут Ужасная дисциплина всё-таки не позволила этой великолепной команде добраться до золота.

Впрочем, на последних минутах матча, уже при счёте 4:3 в пользу Канады, случился эпизод, который будут обсуждать ещё долго. На табло были цифры 57:19, когда защитник «кленовых листьев» Кевин Баль удалился и подарил россиянам шанс на спасение. Валерий Брагин сразу же взял тайм-аут, заменил голкипера Амира Мифтахова шестым полевым игроком, и наша сборная отправилась на финальный штурм.

Забить не получалось, а в одном из эпизодов Эйдан Дудас сумел выбросить шайбу из своей зоны. Но то, как он это сделал, сразу же породило массу споров. Всё дело в том, что форвард канадцев с неудобной руки отправил снаряд за пределы площадки. Точнее говоря, Дудас попал в телевизионную камеру, прикреплённую к заградительному стеклу.

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Наши хоккеисты сразу же подняли руки, требуя удаление у Канады. Лайнсмен, находившийся ближе всех к эпизоду, зафиксировал нарушение, но главные арбитры после небольшого совещания решили не выгонять Дудаса с площадки. В противном случае «кленовые листья» бы остались втроём, Мифтахов бы остался на скамейке запасных, и сборная России пыталась бы спасти встречу уже в расстановке «6 на 3». А это уже другой разговор.

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«Сами себе подломили игру, но не без помощи финских «товарищей» (игру судили арбитры из Финляндии – прим. «Чемпионата»). Как можно было не дать удаление канадцам в концовке игры за выброс шайбы?», — так прокомментировал этот эпизод для «Чемпионата» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«На мой взгляд, это две минуты. Не знаю, почему их не дали. Наверное, какое-то объяснение этому есть. По крайней мере, нашим тренерам судьи это объясняли», — сказал «Чемпионату» известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд.

Судьи действительно что-то объясняли Валерию Брагину, но, судя по всему, слова рефери не удовлетворили Валерия Николаевича.

Что ж, не факт, что сборная России, у которой в этом матче возникли проблемы с реализацией лишнего, забила бы в этом большинстве. Но нельзя не отметить, что арбитры не дали нашей команде этот шанс, хотя вполне могли. Однако у Боба Маккензи, обозревателя канадской телекомпании TSN (кстати, это их камера спасла Канаду от больших неприятностей) нашлось объяснение действиям судей.

«Конечно, ключевым эпизодом стало решение арбитров не давать второе удаление Канаде после того, как шайба ударилась в телевизионную камеру. Надо признать, что канадцам очень сильно повезло в этом эпизоде, что удаления не дали. Но правила ИИХФ таковы, что если шайба ударяется о край стекла, или о любую конструкцию, которая к нему прикреплена, то это не считается выбросом шайбы. Получилось так, что наша телекомпания, которая поставила эту камеру, стала соучастником победы сборной Канады», — отметил Боб Маккензи.

Действительно, всё как будто бы в рамках закона. Но, с другой стороны, этой камеры на стекле вообще могло не быть, и тогда судьям бы ничего не оставалось, как зафиксировать нарушение. Да и потом, раз шайба попала в камеру, которая априори находится за пределами площадки, значит, она всё-таки сначала вылетела? Кажется, споры об этом решении арбитров утихнут ещё очень нескоро.

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