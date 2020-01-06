Подколзин – о серебряных медалях МЧМ: радоваться нечему, у нас все максималисты
Нападающий молодёжной сборной России Василий Подколзин прокомментировал поражение в финале чемпионата мира 2020 года с командой Канады (3:4).
«Сложно что-то говорить, как-то описать нашу игру. По накалу всё было то же самое. Сами допустили свои ошибки, за что и поплатились. Пропустили неудачные голы, где-то везение было на их стороне. При 3:1 надо было лучше играть. Радоваться особо нечему, у нас все максималисты. Никто не будет рад второму месту как спортсмен. Мы играли в хоккей, не мучились», — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Автором победной шайбы стал форвард сборной Канады Экил Томас, отличившийся за четыре минуты до конца третьего периода.
«Мы лучшая команда МЧМ и достойны большего». Реакция сборной России на поражение от Канады
Наши парни бились за золото и оставили на льду все силы, но не хватило совсем чуть-чуть.
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