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Слёзы «молодёжки», эмоции Брагина и ликование канадцев. Яркие фото финала МЧМ

Валерий Брагин
Слёзы «молодёжки», эмоции Брагина и ликование канадцев. Яркие фото финала МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

5 января в Остраве на льду стадиона «Остравар-Арена» завершился финальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею. Сборная России потерпела поражение в матче со сборной Канады, встреча завершилась со счётом 4:3.

Счёт на 30-й минуте открыл форвард российской сборной Никита Александров. Егор Замула бросал от синей линии, а Александров здорово подставил клюшку.

Но уже через две минуты канадцы сумели отыграться. Сборная Канады воспользовалась двойным удалением в составе российской команды. Равновесие в счёте восстановил Дилан Козенс.

За пять минут до перерыва Григорий Денисенко вновь вывел Россию вперёд. Форвард российской команды затолкал шайбу в ворота, оказавшись на пятачке.

В середине третьего периода Максим Соркин увеличил преимущество российской сборной, но менее чем через минуту канадцы вновь сократили отставание до минимума. Шайба срикошетила в ворота российской сборной от ноги Конора Макмайкла. А на 12-й минуте капитан канадцев Баретт Хэйтон сравнял счёт, забросив шайбу при игре в большинстве. За четыре минуты до конца основного времени канадская сборная вышла вперёд, выход один на один реализовал Экил Томас.

В концовке матча россияне получили численное преимущество, а затем и сняли вратаря, но не смогли перевести игру в овертайм.

Лучшие кадры с матча Канада — Россия — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Чехии.

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