Защитник «Сочи» Воробьёв дисквалифицирован на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча «Сочи» — ЦСКА (1:7).



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Сочи» Кирилла Воробьёва по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок на борт), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — указано на сайте лиги.



Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Армейцы» открыли счёт в концовке первого периода, точный бросок записал на свой счёт нападающий Иржи Секач. На старте второго периода команда хозяев отыгралась усилиями форварда Сергея Шмелёва. На 32-й минуте гол забил нападающий ЦСКА Константин Окулов. Через полторы минуты преимущество москвичей упрочил форвард Сергей Толчинский. В третьем периоде среди подопечных Игоря Никитина шайбы в ворота соперника отправили Толчинский, Линден Вей и дважды — Капризов.

