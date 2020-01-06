Защитник «Сочи» Воробьёв дисквалифицирован на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча «Сочи» — ЦСКА (1:7).
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Сочи» Кирилла Воробьёва по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок на борт), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — указано на сайте лиги.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Армейцы» открыли счёт в концовке первого периода, точный бросок записал на свой счёт нападающий Иржи Секач. На старте второго периода команда хозяев отыгралась усилиями форварда Сергея Шмелёва. На 32-й минуте гол забил нападающий ЦСКА Константин Окулов. Через полторы минуты преимущество москвичей упрочил форвард Сергей Толчинский. В третьем периоде среди подопечных Игоря Никитина шайбы в ворота соперника отправили Толчинский, Линден Вей и дважды — Капризов.
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