Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Защитник «Сочи» Воробьёв дисквалифицирован на один матч

Защитник «Сочи» Воробьёв дисквалифицирован на один матч
Хоккей / КХЛ 0

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча «Сочи» — ЦСКА (1:7).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Сочи» Кирилла Воробьёва по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок на борт), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — указано на сайте лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Армейцы» открыли счёт в концовке первого периода, точный бросок записал на свой счёт нападающий Иржи Секач. На старте второго периода команда хозяев отыгралась усилиями форварда Сергея Шмелёва. На 32-й минуте гол забил нападающий ЦСКА Константин Окулов. Через полторы минуты преимущество москвичей упрочил форвард Сергей Толчинский. В третьем периоде среди подопечных Игоря Никитина шайбы в ворота соперника отправили Толчинский, Линден Вей и дважды — Капризов.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020