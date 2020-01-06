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Комментатор «Матч ТВ»: не отличаете 2011 год от 2020-го? Серьёзно?

Комментатор «Матч ТВ»: не отличаете 2011 год от 20
Комментатор «Матч ТВ»: не отличаете 2011 год от 2020-го? Серьёзно?
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Поленов жёстко отреагировал на претензии к телеканалу от болельщиков. Напомним, «Матч» во время финала включил запись старой игры Россия – Канада с золотого для нас МЧМ-2011, которая завершилась победой россиян – 5:3.

«Идиоты (в оригинале было более жёсткое слово. — Прим. „Чемпионата“), кто повёлся. Не отличаете 2011-й от 2020-го? Серьёзно? Ну тогда какая разница, как сыграли», — написал Поленов в «Твиттере».

Напомним, все матчи группового этапа и четвертьфинальную игру с командой Швейцарии на общедоступном телевидении показывал «Матч ТВ». Но начиная с полуфинала матчи сборной России в прямом эфире показывал уже Первый канал. Многие болельщики начали смотреть МЧМ только с финального матча, поэтому по привычке включили спортивный канал. В итоге после окончания матча многие болельщики начали праздновать победу сборной России.

В России многие подумали, что молодёжка выиграла золото. Люди смотрели старый матч
Во время финала МЧМ-2020 наши телеканалы показывали два золотых матча Россия – Канада. Запутали футболиста Тарасова, да и не только его.
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