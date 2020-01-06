А. Костицын: перед дедлайном ходили слухи о моём уходе, но я капитан «Динамо»

Нападающий минского «Динамо» Андрей Костицын прокомментировал информацию о том, что накануне дедлайна он мог покинуть белорусскую команду в результате обмена.



«В моей карьере были клубы, которые предлагали перейти к ним, сменив гражданство. Я с детства играю в Беларуси, вырос здесь, выступаю за сборную страны. Сменив гражданство, я мог поиграть год-два, а дальше это бы ничем не закончилось.



Мой несостоявшийся переход в дедлайн? Слухи ходили, но это только слухи. Как капитан команды, я не мог взять и уехать, у нас сейчас идёт непростой сезон, и было бы нелогично с моей стороны взять и кинуть команду. Как говорится, капитан уходит с корабля последним», — сказал Костицын в эфире телеканала «Беларусь 5».