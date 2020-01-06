Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

А. Костицын: перед дедлайном ходили слухи о моём уходе, но я капитан «Динамо»

А. Костицын: перед дедлайном ходили слухи о моём уходе, но я капитан «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий минского «Динамо» Андрей Костицын прокомментировал информацию о том, что накануне дедлайна он мог покинуть белорусскую команду в результате обмена.

«В моей карьере были клубы, которые предлагали перейти к ним, сменив гражданство. Я с детства играю в Беларуси, вырос здесь, выступаю за сборную страны. Сменив гражданство, я мог поиграть год-два, а дальше это бы ничем не закончилось.

Мой несостоявшийся переход в дедлайн? Слухи ходили, но это только слухи. Как капитан команды, я не мог взять и уехать, у нас сейчас идёт непростой сезон, и было бы нелогично с моей стороны взять и кинуть команду. Как говорится, капитан уходит с корабля последним», — сказал Костицын в эфире телеканала «Беларусь 5».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020