Бадюков: то, что случилось в финале МЧМ — для сборной Канады повод снять фильм

Двукратный обладатель Кубка Гагарина эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о причинах поражения молодёжной сборной России в финале молодёжного чемпионата мира. Россияне в главном матче турнира уступили Канаде со счётом 3:4.

«В том, что происходило в третьем периоде, мало логики. В этом был весь рисунок молодёжного чемпионата. У канадцев было всего лишь семь бросков и три заброшенные шайбы. Вдобавок наложились все эти непонятные удаления. После матча игроки признавались, что на них как будто затмение нашло. Ещё до того, как Макмайкл сократил разрыв в счёте, он выбегал один на один с Мифтаховым. И это уже был звоночек о том, что моменты будут создаваться. Когда соперник сократил разрыв в счёте, началась нервотрёпка. Наверное, ребята верили в то, что канадцам сложно будет спасти встречу. То, что случилось в дальнейшем — для сборной Канады это повод снять фильм. Для наших — повод переживать.

Должен ли Брагин продолжать работу? Это его прерогатива. Пускай он примет решение о том, что делать дальше. Опыт этого человека всегда нужен нашей сборной. Тренерский штаб хорошо себя зарекомендовал. Несмотря на то что перед самым началом турнира в нём произошли изменения. К нему не может быть вопросов», — сказал Бадюков «Чемпионату».