Хет-трик Хартикайнена помог «Салавату Юлаеву» победить ЦСКА

В Уфе завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» на стадионе «Уфа-Арена» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Главным героем матча стал форвард уфимцев Теэму Хартикайнен. Финский хоккеист уже в первом периоде оформил хет-трик. Гости на скорострельность нападающего ответили точным броском Сергея Толчинского. Во втором периоде ЦСКА удалось сократить отставание до минимума стараниями Антона Слепышева, но в концовке точку в матче поставил Линус Умарк.

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию матча «Салават Юлаев» — ЦСКА.

Уфимцы одержали вторую победу подряд в КХЛ. ЦСКА не удалось продлить победную серию, достигшую трёх матчей.