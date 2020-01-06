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Хет-трик Хартикайнена помог «Салавату Юлаеву» победить ЦСКА

Хет-трик Хартикайнена помог «Салавату Юлаеву» победить ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

В Уфе завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» на стадионе «Уфа-Арена» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2020, понедельник. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Хартикайнен (Сошников, Маннинен) – 10:33' (5x4)   1:1 Толчинский (Кемпе) – 11:07' (5x5)   2:1 Хартикайнен (Умарк, Бурмистров) – 11:27' (5x5)   3:1 Хартикайнен – 16:50' (5x5)   3:2 Слепышев (Нестеров, Капризов) – 34:16' (5x4)   4:2 Умарк (Пашнин, Хартикайнен) – 47:51' (5x5)

Главным героем матча стал форвард уфимцев Теэму Хартикайнен. Финский хоккеист уже в первом периоде оформил хет-трик. Гости на скорострельность нападающего ответили точным броском Сергея Толчинского. Во втором периоде ЦСКА удалось сократить отставание до минимума стараниями Антона Слепышева, но в концовке точку в матче поставил Линус Умарк.

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию матча «Салават Юлаев» — ЦСКА.

Уфимцы одержали вторую победу подряд в КХЛ. ЦСКА не удалось продлить победную серию, достигшую трёх матчей.

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