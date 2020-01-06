Канделаки провела параллель показа повтора финала МЧМ-2011 с прогнозом погоды

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала ситуацию с показом повтора финала молодёжного чемпионата мира 2011 года, в котором сборная России одержала победу в матче с Канадой (5:3). Из-за показа старого матча многие болельщики посчитали, что сборная России выиграла МЧМ-2020, хотя россияне проиграли в финале канадцам со счётом 3:4.
«Оказывается, повтор блестящего финала МЧМ-2011 по хоккею, который мы показали на «Матч ТВ», это «модель принятия решений на основе манипуляции и подмены».
По-моему, «манипуляция» – это использовать моё имя в посте исключительно для кликбейта.
Если же это заявка на руководство моим предвыборным штабом, то добро пожаловать, конечно. С годом и компанией я не определилась, но это же не помеха для настоящих профессионалов.
Что же до путаницы в головах некоторых людей, скажу: прогноз погоды по телевизору не отменяет необходимости посмотреть в окно перед выходом из дома. Если вы промокли, это не значит, что кто-то вами манипулирует», — написала Канделаки в своём телеграм-канале.
- 6 января 2020
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