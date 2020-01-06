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Третьяк: мне двое позвонили и с победой на МЧМ поздравили, причём оба — люди хоккейные

Третьяк: мне двое позвонили и с победой на МЧМ поздравили, причём оба — люди хоккейные
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк признался, что получил поздравления с победой российской молодёжной сборной в финале чемпионата мира. Накануне, 5 января, россияне уступили в финале канадцам со счётом 3:4. Но многие болельщики были введены в заблуждение из-за того, что «Матч ТВ» показывал запись финала МЧМ 2011 года Канада — Россия (3:5). Трансляцию актуального финала вёл Первый канал.

«Мне двое даже позвонили и с победой поздравили. Двое купились на это! Причем оба — люди хоккейные. Один человек написал поздравление. Я подумал: с чего они взяли, что мы выиграли? Я ж не знал, что параллельно показывали матч 2011 года. Думаю, наверное, люди после 3:1 в нашу пользу решили, что победа в кармане и стали поздравлять. Да я сам в тот момент поверил в победу, думал, что не упустят.

Но ничего страшного в этой ситуации нет. Болельщики – молодцы, что переживали за нашу команду. Канадцев на самом чемпионате было 4000! Такое ощущение сложилось, что в Канаде играли. Откуда столько людей приехало, даже не знаю, но поддерживали они свою команду здорово», — цитирует Третьяка РИА «Новости».

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