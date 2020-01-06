Капризов: хет-трик Хартикайнена больше завёл ЦСКА, но мы проспали начало
Форвард ХК ЦСКА Кирилл Капризов подвёл итог матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым». Уфимцы одержали победу со счётом 4:2, забросив три шайбы уже в первом периоде.
«Начало, наверное, у нас сегодня не получилось. Пропустили, потом забили, потом опять пропустили. Всегда тренеры говорят, что после заброшенной шайбы нужно хорошую смену проводить и после пропущенного в принципе также.
Обескуражил ли хет-трик Хартикайнена? Я бы так не сказал, наоборот, скорее больше завёл. Мы проспали начало, в принципе после этого стали лучше играть, побежали и второй-третий периоды провели лучше, где-то вратарь их немного подтащил», — цитирует Капризова пресс-служба ЦСКА.
Хет-трик Хартикайнена помог «Салавату Юлаеву» победить ЦСКА
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