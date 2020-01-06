Капризов: смотрел финал МЧМ и в 2011 году, когда ещё в школу ходил

Форвард московского хоккейного клуба ЦСКА Кирилл Капризов поделился впечатлениями от финального матча между сборными России и Канады на молодёжном чемпионате мира в Чехии. Россияне потерпели поражение со счётом 3:4.
«Да, сегодня ночью переживали. Жаль, конечно, но ничего. Парней — с серебром, у них всё ещё впереди. Я тоже проигрывал в финале МЧМ, это очень обидно, прекрасно их понимаю. Но ничего, молодчики всё равно. Болели вчера, и какое-то время не мог уснуть, эмоции мешали.
Где смотрел финал? По Первому, конечно, я-то уже знаю. И тот финал смотрел, в 2011 году, когда ещё в школу ходил.
Все пацаны обожают Брагина и гордятся, кто через него прошёл. Он всех подстёгивает и учит, и мне кажется, что после опыта работы с таким специалистом получаешь дальнейшее направление во взрослый хоккей.
Что посоветовать ребятам из сборной России, которые играли в финале МЧМ? Возвращаться в свои клубы и продолжать играть. Никогда не забывать этот финал, таких эмоций в принципе нигде не найдёшь. Нужно продолжать играть и получать удовольствие", — цитирует Капризова официальный сайт ЦСКА.
- 6 января 2020
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