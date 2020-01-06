Губерниев: критикуете «Матч ТВ» и ждёте именно у нас трансляцию. Можно гордиться каналом!

Известный комментатор Дмитрий Губерниев встал на защиту телеканала «Матч ТВ», который во время финала МЧМ-2020 Канада — Россия показал повтор финала МЧМ-2011, в котором российская сборная одержала победу. Из-за параллельной трансляции двух матчей многие болельщики решили, что российская сборная выиграла турнир. При этом Первый канал вёл прямую трансляцию финала МЧМ-2020, в котором россияне уступили канадцам. За решение показать повтор одного из финалов «Матч ТВ» раскритиковал тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов.
«Русь моя, спортивная… Куда мчишься ты? Контрпрограммирование на ТВ — обычная вещь, новогодние огоньки, концерты на разных телеканалах! Здесь Один в Один, там Точь в Точь! Вот и Игорь Ларионов подверг критике «Матч ТВ» за показ старого, победного хоккея! Блин, Профессор, и Вы туда же… Финал хоккея на Первом показали, но опять все недовольны! Критикуете «Матч ТВ» и ждёте именно у нас трансляцию! Это значит, можно гордиться каналом, где я работаю! Молодец, «Матч», отлично, Юрий Розанов, браво, вечно юные Панарин и Тарасенко», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
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