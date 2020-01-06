Скабелка: с прошлого сезона для нас матчи с «Авангардом» являются принципиальными

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом». Встреча завершилась победой клуба из Казахстана со счётом 3:2.

«Конечно, очень хорошая хоккейная обстановка, спасибо болельщикам, полный стадион. Наверное, с прошлого сезона достаточно принципиальные для нас матчи с «Авангардом» проходят в такой напряжённой борьбе. По игре я скажу так: хоккей — это игра инициатив. Были моменты, когда у нас инициатива была, в какие-то моменты инициативу перехватывал «Авангард». Но, я думаю, то, что мы всё время вели в счёте, — для нас это был хороший момент. Ну и этот гол Никиты Михайлиса в концовке принёс нам победу, и мы этому очень рады.

Тройка Михайлиса? Мы всех нападающих и защитников просим играть в зоне атаки, с шайбой, открываться друг под друга. Не у всех получается, и у них не всегда получается. То, что они сегодня сыграли хороший матч с «Авангардом», — да, они молодцы, но против той же Риги они ничего не смогли сделать. Никогда не знаешь, как ты сыграешь в следующем матче», — цитирует Скабелку пресс-служба «Авангарда».