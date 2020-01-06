«Барыс» вырвал победу в матче с «Авангардом»

В Балашихе завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» принимал «Барыс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

На 3-й минуте клуб из Казахстана вывел вперёд Егор Петухов. Но ещё в первом периоде равновесие в счёте восстановил Роб Клинкхаммер. Во втором периоде команды вновь обменялись заброшенными шайбами. На точный бросок Никиты Михайлиса хозяева ответили голом Брэндона Макмиллана. Но за две минуты до конца матча победу гостям принёс дубль Михайлиса.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча «Авангард» — «Барыс».

«Авангард» потерпел первое поражение после серии из трёх побед. «Барыс» выиграл третий матч из последних пяти в КХЛ.