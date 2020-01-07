Шестёркин дебютирует в НХЛ в матче с «Колорадо»

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин выйдет на лёд в стартовом составе своей команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш», сообщает журналист Ларри Брукс.
По данным источника, о дебюте Шестёркина в НХЛ объявил главный тренер «Нью-Йорка» Дэвид Куинн. Запасным вратарём в матче с «Колорадо» будет Хенрик Лундквист.
Ранее стало известно, что «Рейнджерс» вызвали Шестёркина из фарм-клуба АХЛ.
Шестёркин проводит свой первый сезон в США, играя за «Хартфорд Вулф Пэк». Игорь на протяжении пяти сезонов выступал в КХЛ за санкт-петербургский СКА. В сезоне-2018/2019 он установил личный рекорд, отразив 94,39% всех бросков с коэффициентом надёжности 1,29.
В санкт-петербургский клуб Шестёркин перешёл после сезона-2013/2014 из московского «Спартака».
Игорь был задрафтован «Нью-Йорк Рейнджерс» в 4-м раунде под общим 118-м номером в 2014 году.
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