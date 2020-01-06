«Нью-Йорк Рейнджерс» вызвал Шестёркина из АХЛ

Голкипер Игорь Шестёркин был вызван клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» из фарм-клуба «Хартфорд Вулф Пак», выступающего в АХЛ.
Ранее стало известно, что проспект «Рейнджерс» был выбран для представления Атлантического дивизиона на Матче всех звёзд АХЛ 2020 года.
Шестёркин проводит свой первый сезон в США, играя за «Хартфорд Вулф Пак». Игорь на протяжении пяти сезонов выступал в КХЛ за санкт-петербургский СКА. В сезоне-2018/2019 он установил личный рекорд, отразив 94,39% всех бросков с коэффициентом надёжности 1,29.
В санкт-петербургский клуб Шестёркин перешёл после сезона-2013/2014 из московского «Спартака».
Игорь был задрафтован «Нью-Йорк Рейнджерс» в 4-м раунде под общим 118-м номером в 2014 году. За этот клуб Шестёркин до сих пор не дебютировал.
- 6 января 2020
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