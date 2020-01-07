Георгиев — о вызове Шестёркина: немного похоже на тренировочный лагерь
Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев поделился мнением о голкипере Игоре Шестёркине, который выйдет на лёд в стартовом составе команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш».
«Это необычно и немного снова похоже на тренировочный лагерь. Но руководство принимает решения, а мы просто выполняем свою работу. Когда я играл в Европе, то у нас были моменты, когда в команде было трое голкиперов на тренировках одновременно. В то же время в принципе изменения незначительны от этого», — приводит слова Георгиева журналист Винни Меркольяно.
Запасным голкипером «Рейнджерс» на матч с «Колорадо» станет Хенрик Лундквист, а сам Георгиев впервые в сезоне останется вне заявки «синерубашечников».
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