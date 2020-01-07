Результаты матчей НХЛ за 6 января 2020 года
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя четыре матча.
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 4:6. Лучшим игроком матча стал капитан гостей Коннор Макдэвид, забросивший шайбу и сделавший ассистентский хет-трик.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Клефбом (Ларссон, Макдэвид) – 07:51' (5x5) 0:2 Нурс (Макдэвид, Бир) – 20:34' (5x5) 0:3 Ямамото (Джонс, Драйзайтль) – 21:45' (5x5) 1:3 Спецца (Энгвалль, Капанен) – 22:24' (5x5) 1:4 Чиассон (Нюгорд, Расселл) – 33:41' (5x5) 2:4 Готье (Марчмент, Брукс) – 36:22' (5x5) 3:4 Энгвалль (Холл, Капанен) – 39:13' (5x5) 3:5 Драйзайтль (Чиассон, Макдэвид) – 46:26' (5x4) 3:6 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс) – 51:26' (4x4) 4:6 Мэттьюс (Бэрри, Марнер) – 53:18' (5x4)
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Колорадо Эвеланш» — 1:0. Голкипер хозяев Семён Варламов отразил 32 броска, благодаря чему оформил шат-аут в матче с бывшей командой.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Ли (Тэйвз, Дэл Колл) – 46:54' (5x5)
«Монреаль Канадиенс» — «Виннипег Джетс» — 2:3. В составе хозяев дебютировал российский нападающий Илья Ковальчук, сделавший результативную передачу.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Моррисси (Элерс, Уилер) – 21:32' (5x5) 0:2 Элерс (Уилер) – 24:46' (4x5) 1:2 Шьяро (Уэбер, Татар) – 31:03' (5x5) 1:3 Копп – 50:16' (5x5) 2:3 Шьяро (Татар, Ковальчук) – 51:47' (5x5)
«Лос-Анджелес Кингз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 2:4. Российский защитник гостей Владислав Гавриков завершил матч с показателем полезности "+2".
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Иафалло (Уокер, Копитар) – 01:26' (5x5) 1:1 Гербе (Нюквист, Дюбуа) – 26:53' (5x5) 1:2 Харрингтон (Милано, Фолиньо) – 30:40' (5x5) 1:3 Стенлунд (Веннберг, Веренски) – 44:49' (5x5) 2:3 Уокер (Клиффорд, Даути) – 51:15' (5x5) 2:4 Нюквист (Дюбуа) – 59:00' (en)
Макдэвид забил эффектный гол в ворота «Торонто», красиво разобравшись с Райлли
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