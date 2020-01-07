Результаты матчей НХЛ за 6 января 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя четыре матча.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 4:6. Лучшим игроком матча стал капитан гостей Коннор Макдэвид, забросивший шайбу и сделавший ассистентский хет-трик.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Колорадо Эвеланш» — 1:0. Голкипер хозяев Семён Варламов отразил 32 броска, благодаря чему оформил шат-аут в матче с бывшей командой.

«Монреаль Канадиенс» — «Виннипег Джетс» — 2:3. В составе хозяев дебютировал российский нападающий Илья Ковальчук, сделавший результативную передачу.

«Лос-Анджелес Кингз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 2:4. Российский защитник гостей Владислав Гавриков завершил матч с показателем полезности "+2".