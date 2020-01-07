Макдэвид забил эффектный гол в ворота «Торонто», красиво разобравшись с Райлли

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду проиграл «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился со счётом 6:4 в пользу «нефтяников».

Главным героем встречи стал капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид, забросивший шайбу и сделавший три результативные передачи. Макдэвид забил эффектный гол в ворота «Торонто», красиво разобравшись с защитником «Мэйпл Лифс» Морганом Райлли и голкипером Майклом Хатчинсоном.

Видео гола можно посмотреть в офцииальном «твиттере» НХЛ.

Хатчинсон появился в воротах «Торонто» при счёте 3:0 в пользу «Эдмонтона». Датский голкипер Фредерик Андерсен отразил 16 из 19 бросков за 22 минуты и был заменён на Хатчинсона. Канадец справился с 13 из 16 бросков.