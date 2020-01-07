Маккиннон, Макдэвид и Айкел — фавориты «Харт Трофи» по итогам половины сезона
Официальный сайт НХЛ провёл предварительное голосование для определения кандидатов на получение «Харт Трофи» по итогам половины сезона. Приз вручается самому ценному игроку сезона. В опросе приняли участие 18 авторов, каждый из которых называл по пять кандидатов. Баллы распределялись по схеме 5-4-3-2-1.
Первое место получил нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, получивший 12 первых мест и 80 очков. Второе место занял нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (63 очка и четыре первых места), третье место – у форварда «Баффало Сэйбрз» Джека Айкела (51 очко).
Из россиян в список попал только нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, получивший четыре балла.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
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