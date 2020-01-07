«Ак Барс» провёл чествование обладателей серебряных медалей МЧМ-2020

Казанский «Ак Барс» перед матчем с магнитогорским «Металлургом» провёл чествование игроков, завоевавших серебряные медали на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею, — Амира Мифтахова, Дмитрия Воронкова и Даниила Журавлёва.



Напомним, «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Ак Барс» — «Металлург».

Посмотреть фото можно в «Твиттере».

Составы команд:



«Ак Барс»:



Билялов (Мифтахов);

Виртанен — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;

Яруллин — Лямкин, Дыняк — А. Галимов — Зарипов;

Юдин — Рукавишников, Галиев — Тихонов — Санников;

Аверин, Фрэттин — Фисенко — Ли, Э. Галимов.



«Металлург»:



Кошечкин (Демченко);

Пивцакин — Антипин, Мозякин — Филиппи — Нестрашил;

Верещагин — Яковлев, Потехин — Расмуссен — О’Делл;

Матушкин — Дронов, Козун — Локтионов — Кулёмин;

Бирюков, Любимов — Неколенко — Паршин, Рожков.