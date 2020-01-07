«Ак Барс» провёл чествование обладателей серебряных медалей МЧМ-2020

Казанский «Ак Барс» перед матчем с магнитогорским «Металлургом» провёл чествование игроков, завоевавших серебряные медали на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею, — Амира Мифтахова, Дмитрия Воронкова и Даниила Журавлёва.
Напомним, «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Ак Барс» — «Металлург».
Посмотреть фото можно в «Твиттере».
Составы команд:
«Ак Барс»:
Билялов (Мифтахов);
Виртанен — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;
Яруллин — Лямкин, Дыняк — А. Галимов — Зарипов;
Юдин — Рукавишников, Галиев — Тихонов — Санников;
Аверин, Фрэттин — Фисенко — Ли, Э. Галимов.
«Металлург»:
Кошечкин (Демченко);
Пивцакин — Антипин, Мозякин — Филиппи — Нестрашил;
Верещагин — Яковлев, Потехин — Расмуссен — О’Делл;
Матушкин — Дронов, Козун — Локтионов — Кулёмин;
Бирюков, Любимов — Неколенко — Паршин, Рожков.
- 7 января 2020
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