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«Трактор» взял верх над «Сочи», Галимов оформил первый шат-аут за челябинцев

«Трактор» взял верх над «Сочи», Галимов оформил первый шат-аут за челябинцев
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Сочи» на домашнем льду проиграл челябинскому «Трактору» со счётом 0:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Черноморский клуб проиграл третий матч из пяти последних, у «Трактора» в пяти последних встречах — две победы.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Почти два периода встреча продолжалась без заброшенных шайб. На 39-й минуте «Трактор» открыл счёт, точный бросок на свой счёт записал нападающий Эндрю Кэлоф. Точку в матче на последней минуте броском в пустые ворота «Сочи» поставил форвард Лукаш Седлак. Первый «сухарь» после перехода в челябинский клуб оформил голкипер Станислав Галимов.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Кэлоф (Седлак, Бэйлен) – 38:30' (5x4)   0:2 Седлак (Основин) – 59:02' (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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