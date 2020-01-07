«Трактор» взял верх над «Сочи», Галимов оформил первый шат-аут за челябинцев

Хоккейный клуб «Сочи» на домашнем льду проиграл челябинскому «Трактору» со счётом 0:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Черноморский клуб проиграл третий матч из пяти последних, у «Трактора» в пяти последних встречах — две победы.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Почти два периода встреча продолжалась без заброшенных шайб. На 39-й минуте «Трактор» открыл счёт, точный бросок на свой счёт записал нападающий Эндрю Кэлоф. Точку в матче на последней минуте броском в пустые ворота «Сочи» поставил форвард Лукаш Седлак. Первый «сухарь» после перехода в челябинский клуб оформил голкипер Станислав Галимов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.