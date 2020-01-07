Тихонов: уже освоился в «Ак Барсе», играть комфортно со всеми

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов поделился впечатлениями от матча с «Металлургом» (2:0).



«Матч был непростым, самое главное — выиграли. Очень важный гол забил Данис Зарипов. И Тимур Билялов, как всегда, здорово сыграл. У обеих команд вратари сегодня хорошо выступили, но мы стараемся об этом не думать, у нас свои планы на игру. Вся концентрация должна быть на том, у кого сколько голов.



С кем комфортнее играть в звене? Я уже освоился здесь, с ребятами стал ближе общаться. Со многими партнёрами успел сыграть, честно говоря, комфортно уже со всеми выходить. Мне кажется, у нас в команде нет игрока, с кем мне было бы тяжело работать — все умеют по-своему играть. Надо просто уметь создавать химию, и игра идёт. Что касается того, что нечасто забиваю, думаю, сейчас у всех такие проблемы, у многих голы не идут. Как уже говорил до этого, главное — это победа, чтобы команда выиграла. В прошлом матче у нас одно звено много выручало, другое тоже отличалось. Главное, чтобы все внесли вклад и победы шли.



Почему у нападающих «Металлурга» получилось несколько раз выйти «один в два» или «один в ноль»? Это, конечно, наши ошибки, их надо разбирать. Это были самые опасные моменты в сегодняшнем матче. Если их исключим, будет уже легче», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.

«Ак Барс» обыграл «Металлург», у Билялова — «сухарь»