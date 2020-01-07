Зарипов: второй гол получился удачный, Кошечкин зазевался

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов подвёл итоги матча с «Металлургом» (2:0).
«Игра получилась непростая, «Металлург», как и ожидалось, набрал неплохую форму и достоин первых мест в турнирной таблице. К счастью, мы успешно выполнили тренерское задание. Конечно, не обошлось без ошибок, но на этот случай у нас есть Тимур Билялов, который доказывает всем, что он один из лучших вратарей этого сезона. Второй гол получился удачный, Васька Кошечкин немного зазевался.
Будем продолжать в том же духе, и я уверен, что с той поддержкой, которая была и в прошлом матче, и сегодня, нам по силам дойти до финального аккорда. Хоккей не стоит на месте, и мы не молодеем. Старшие не раз говорили, что не будет всегда одинаково. Хоккей стал намного сложнее, быстрее, места на площадке меньше. Не всегда получается подготовить бросок и точно бросить. Сегодня получилось удачно», — цитирует Зарипова официальный сайт КХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 7 января 2020
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