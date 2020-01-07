Аалтонен: СКА сегодня играл нормально, но «Спартак» был немного лучше

Нападающий петербургского СКА Миро Аалтонен поделился впечатлениями от проигранного матча с московским «Спартаком» (1:3).
«Мы сегодня играли нормально, но «Спартак» был немного лучше. Они забили первыми, нам пришлось непросто. Во втором периоде мы имели достаточно шансов в большинстве, нужно было забивать, но здорово играл Юлиус Гудачек», — приводит слова Аалтонена официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Счёт был открыт на 10-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «Спартака» Фёдор Малыхин. До конца первого периода соперники забили ещё по голу, авторами которых стали форварды Андрей Кузьменко и Илья Зубов. На 56-й минуте «Спартак» упрочил преимущество, точный бросок в свой актив записал нападающий Робин Ганзл. Больше в матче голов забито не было.
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