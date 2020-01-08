Овечкин в матче с «Оттавой» забросил 25-ю шайбу в сезоне
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Оттаву Сенаторз». Завершился второй период, хозяева впереди со счётом 3:1.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Третью шайбу в составе «столичных» на 18-й минуте второго периода забросил российский нападающий Александр Овечкин, ассистентами выступили Дмитрий Орлов и Том Уилсон. Эта шайба стала для 34-летнего форварда 25-й в сезоне.
Видео гола Овечкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Ранее Овечкин заявил о решении пропустить Матч всех звёзд 2020 года, который пройдёт 24-26 января в «Энтерпрайз-Центре» в Сент-Луисе. Россиянин был избран капитаном сборной Столичного дивизиона, для него Матч звёзд мог стать восьмым в карьере.
«Вашингтон» — «Оттава»: Анисимов забросил восьмую шайбу в сезоне
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