Гол и две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Колорадо»

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:3 (2:2, 2:1, 1:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, который отметился голом и двумя результативными передачами. 3 (0+3) очка в составе победителей набрал Йеспер Фаст. Голкипер хозяев Игорь Шестёркин отразил 29 бросков из 32.

Видео гола Панарина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провёл на льду 13 минут 3 секунды, нанёс один бросок в створ ворот и отметился результативной передачей. Никита Задоров окончил матч с показателем полезности «-1».