Купер — о Василевском: сейчас есть ощущение, что забить ему сложно

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (9:2) высоко оценил действия голкипера Андрея Василевского, отразившего 21 бросок из 23.

«Он выглядит уверенно и смотрится очень большим в воротах. Сейчас есть ощущение, что забить ему сложно», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Тампы» Брейден Пойнт, набравший 4 (1+3) очка. Хет-трик в составе победителей оформил Картер Вераге. 3 (1+2) очка в активе капитана хозяев Стивена Стэмкоса, 2 (1+1) балла — у Никиты Кучерова.



Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 20 минут 53 секунды, отметился результативной передачей и закончил матч с показателем полезности «+3».