«Нефтехимик» — «Барыс»: опубликованы составы команд

Стали известны составы нижнекамского «Нефтехимика» и казахстанского «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Нижнекамске состоится сегодня, 8 января, начало матча — в 17:00 мск.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



«Нефтехимик»:



Шарыченков (Барулин);

Мёрфи — Рясенский, Падакин — Берглунд — Энлунд;

Атюшов — Чивилёв, Черников — Хафизов — Шиксатдаров;

Шарипзянов — Захарчук, Уайт — Куликов — Хайруллин;

Пайгин — Брынцев, Порядин — Шарифьянов — Хисамутдинов.



«Барыс»:



Паскуале (Карлссон);

Метальников — Охтамаа, Акользин — Бойд — Шевченко;

Орехов — Диц, Старченко — Найт — Виделль;

Маклюков — Шалапов, Михайлис — Валк — Шестаков;

Клещенко, Асетов — Сагадеев — Петухов.