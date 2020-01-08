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«Нефтехимик» — «Барыс»: опубликованы составы команд

«Нефтехимик» — «Барыс»: опубликованы составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы нижнекамского «Нефтехимика» и казахстанского «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Нижнекамске состоится сегодня, 8 января, начало матча — в 17:00 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

«Нефтехимик»:

Шарыченков (Барулин);
Мёрфи — Рясенский, Падакин — Берглунд — Энлунд;
Атюшов — Чивилёв, Черников — Хафизов — Шиксатдаров;
Шарипзянов — Захарчук, Уайт — Куликов — Хайруллин;
Пайгин — Брынцев, Порядин — Шарифьянов — Хисамутдинов.

«Барыс»:

Паскуале (Карлссон);
Метальников — Охтамаа, Акользин — Бойд — Шевченко;
Орехов — Диц, Старченко — Найт — Виделль;
Маклюков — Шалапов, Михайлис — Валк — Шестаков;
Клещенко, Асетов — Сагадеев — Петухов.

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