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Сергеев: единственный позитивный момент — «Салават» взял одно очко

Сергеев: единственный позитивный момент — «Салават» взял одно очко
Хоккей / КХЛ 0

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Артём Сергеев подвёл итоги встречи с «Локомотивом» (1:2 ОТ).

«Хорошая игра, думаю, всем понравилась. Обидно, что проиграли. Единственный позитивный момент – это то, что мы взяли одно очко.

В третьем периоде мы не откатились в оборону. Принцип игры такой: ты ведёшь в счёте, а команда, которая проигрывает, естественно, добавит агрессии и давления в атаке. Опять же нужно уметь не позволять делать это сопернику. Одно удаление, ладно, даже не помню, что там было, если честно. А тут же второе, когда мы вшестером выбежали… Не должны были такого допускать. Выстояли, вели в счёте 1:0, но, к сожалению, они забили», — приводит слова Сергеева официальный сайт «Салавата Юлаева».

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