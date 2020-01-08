Сергеев: единственный позитивный момент — «Салават» взял одно очко

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Артём Сергеев подвёл итоги встречи с «Локомотивом» (1:2 ОТ).



«Хорошая игра, думаю, всем понравилась. Обидно, что проиграли. Единственный позитивный момент – это то, что мы взяли одно очко.



В третьем периоде мы не откатились в оборону. Принцип игры такой: ты ведёшь в счёте, а команда, которая проигрывает, естественно, добавит агрессии и давления в атаке. Опять же нужно уметь не позволять делать это сопернику. Одно удаление, ладно, даже не помню, что там было, если честно. А тут же второе, когда мы вшестером выбежали… Не должны были такого допускать. Выстояли, вели в счёте 1:0, но, к сожалению, они забили», — приводит слова Сергеева официальный сайт «Салавата Юлаева».

«Локомотив» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым»