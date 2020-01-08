Сергеев: единственный позитивный момент — «Салават» взял одно очко
Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Артём Сергеев подвёл итоги встречи с «Локомотивом» (1:2 ОТ).
«Хорошая игра, думаю, всем понравилась. Обидно, что проиграли. Единственный позитивный момент – это то, что мы взяли одно очко.
В третьем периоде мы не откатились в оборону. Принцип игры такой: ты ведёшь в счёте, а команда, которая проигрывает, естественно, добавит агрессии и давления в атаке. Опять же нужно уметь не позволять делать это сопернику. Одно удаление, ладно, даже не помню, что там было, если честно. А тут же второе, когда мы вшестером выбежали… Не должны были такого допускать. Выстояли, вели в счёте 1:0, но, к сожалению, они забили», — приводит слова Сергеева официальный сайт «Салавата Юлаева».
«Локомотив» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым»
Читайте также
- 8 января 2020
-
18:18
-
18:06
-
17:53
-
17:37
-
17:33
-
17:25
-
16:51
-
16:18
-
16:14
-
16:07
-
15:35
-
15:25
-
14:58
-
14:30
-
14:10
-
13:50
-
13:18
-
13:09
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:45
-
11:22
-
11:05
-
10:53
-
10:35
-
10:15
-
10:03
-
09:45
-
09:25
-
09:00
-
08:31
-
08:10
-
07:44
-
07:21
Партнерский контент