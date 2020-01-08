НХЛ представила форму на Матч звёзд-2020. На свитерах — логотипы всех клубов лиги

Национальная хоккейная лига опубликовала фотографии формы на грядущий Матч звёзд-2020, информирует лига на своей странице в «Твиттере».

Посмотреть фото можно в «твиттере» НХЛ.

Составы команд выглядят следующим образом:



Атлантический дивизион:



нп Тайлер Бертуцци («Детройт Ред Уингз»)

нп Энтони Дюклер («Оттава Сенаторз»)

нп Джек Айкел («Баффало Сэйбрз»)

нп Джонатан Юбердо («Флорида Пантерз»)

нп Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»)

нп Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»)

зщ Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»)

зщ Ши Уэбер («Монераль Канадиенз»)

вр Фредрик Андерсен («Торонто Мэйпл Лифс»)

вр Туукка Раск («Бостон Брюинз»).



Столичный дивизион:



нп Мэтью Барзал («Нью-Йорк Айлендерс»)

нп Джейк Гюнцель («Питтсбург Пингвинз»)

нп Кайл Палмиери («Нью-Джерси Девилз»)

нп Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»)

нп Трэвис Конечны («Филадельфия Флайерз»)

зщ Джон Карлсон («Вашингтон Кэпиталз»)

зщ Дуги Хэмилтон («Каролина Харрикейнз»)

зщ Сет Джонс («Коламбус Блю Джекетс»)

вр Брэйден Холтби («Вашингтон Кэпиталз»)

вр Йоонас Корписало («Коламбус Блю Джекетс»).



Центральный дивизион:



нп Патрик Кэйн («Чикаго Блэкхоукс»)

нп Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»)

нп Райан О'Райлли («Сент-Луис Блюз»)

нп Марк Шайфли («Виннипег Джетс»)

нп Тайлер Сегин («Даллас Старз»)

нп Эрик Стаал («Миннесота Уайлд»)

зщ Роман Йоси («Нэшвилл Предаторс»)

зщ Алекс Пьетранджело («Сент-Луис Блюз»)

вр Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»)

вр Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»).



Тихоокеанский дивизион:



нп Логан Кутюр («Сан-Хосе Шаркс»)

нп Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»)

нп Анже Копитар («Лос-Анджелес Кингз»)

нп Коннор Макдэвид(«Эдмонтон Ойлерз»)

нп Элиас Петтерссон («Ванкувер Кенакс»)

нп Якуб Сильверберг («Анахайм Дакс»)

нп Мэттью Ткачак («Калгари Флэймз»)

зщ Марк Джиордано («Калгари Флэймз»)

вр Марк-Андре Флёри («Вегас Голден Найтс»)

вр Дарси Кюмпер («Аризона Койотс»).