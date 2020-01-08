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18-летний форвард «Северстали» Неволин набрал первое очко в КХЛ

18-летний форвард «Северстали» Неволин набрал первое очко в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий череповецкой «Северстали» Максим Неволин отметился результативной передачей во втором периоде гостевого матча с рижским «Динамо». Таким образом, 18-летний форвард «рысей» набрал своё первое очко в Континентальной хоккейной лиге.

Неволин проводит свой шестой матч за основную команду «Северстали». Ещё четыре раза нападающий попадал в заявку клуба, но на площадку не выходил.

«Северсталь» вышла на лёд в следующем составе:

Подъяпольский (Хакимов);
Макеев — Хохлов, Морозов — Якимов — Марковин;
Провольнев — Кулда, Вовченко — Кодола — Петунин;
Хабаров — Кудако, Капустин — Яковлев — Гераськин;
Балдаев, Монахов — Бодров — Алексеев, Неволин.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

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