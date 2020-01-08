18-летний форвард «Северстали» Неволин набрал первое очко в КХЛ

Нападающий череповецкой «Северстали» Максим Неволин отметился результативной передачей во втором периоде гостевого матча с рижским «Динамо». Таким образом, 18-летний форвард «рысей» набрал своё первое очко в Континентальной хоккейной лиге.



Неволин проводит свой шестой матч за основную команду «Северстали». Ещё четыре раза нападающий попадал в заявку клуба, но на площадку не выходил.



«Северсталь» вышла на лёд в следующем составе:



Подъяпольский (Хакимов);

Макеев — Хохлов, Морозов — Якимов — Марковин;

Провольнев — Кулда, Вовченко — Кодола — Петунин;

Хабаров — Кудако, Капустин — Яковлев — Гераськин;

Балдаев, Монахов — Бодров — Алексеев, Неволин.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020