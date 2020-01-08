Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020
8 января в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) было сыграно пять матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
«Салават Юлаев» дома проиграл «Локомотиву» (1:2 ОТ). «Железнодорожники» выиграли третий матч подряд.
КХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Сергеев (Хартикайнен) – 33:00' (5x5) 1:1 Ландер (Беляев) – 50:54' (5x5) 1:2 Рафиков (Да Коста) – 60:23' (3x3)
«Нефтехимик» на домашней площадке проиграл «Барысу» (1:5). «Барсы» выиграли четыре матча из пяти последних.
КХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 5
Барыс
Нур-Султан
0:1 Диц (Найт, Виделль) – 20:30' (5x4) 1:1 Хисамутдинов (Захарчук, Шарипзянов) – 30:24' (5x4) 1:2 Шестаков (Валк, Маклюков) – 34:11' (5x5) 1:3 Охтамаа (Михайлис, Шестаков) – 36:06' (5x5) 1:4 Найт – 41:13' (бул) 1:5 Михайлис (Сагадеев) – 50:12' (4x4)
Московское «Динамо» дома проиграло третье дерби с ЦСКА из четырёх в текущем сезоне (1:4).
КХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Пулккинен (Тарасов) – 04:42' (5x5) 1:1 Киселевич (Мамин) – 20:25' (5x5) 1:2 Слепышев (Капризов, Толчинский) – 38:27' (5x4) 1:3 Секач (Калинин, Шалунов) – 39:54' (5x5) 1:4 Окулов (Секач) – 48:41' (5x5)
«Спартак» в родных стенах потерпел поражение в матче с «Йокеритом» (2:3 ОТ). «Джокеры» победили в четвёртом матче подряд.
КХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Йокерит
Хельсинки
1:0 Малыхин – 10:47' (5x4) 1:1 Йенсен (Хаапала) – 13:02' (5x5) 2:1 Кутейкин (Даугавиньш, Зубов) – 18:46' (5x5) 2:2 Йенсен (Йоэнсуу, Регин) – 27:44' (5x5) 2:3 Лепистё (Хаапала, Норман) – 61:39' (3x3)
Рижское «Динамо» на домашнем льду уступило «Северстали» (2:3 Б). Подопечные Андрея Разина выиграли четвёртый матч из пяти последних.
КХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
2 : 3
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Якимов (Неволин, Хохлов) – 24:09' (5x5) 1:1 Сотниекс (Мейя, Батня) – 38:47' (5x5) 2:1 Гегерис (Майоне, Джериньш) – 39:10' (5x5) 2:2 Яковлев (Морозов, Капустин) – 46:26' (5x4) 2:3 Кудако – 65:00' (ПБ)
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