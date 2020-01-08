Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020

8 января в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) было сыграно пять матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



«Салават Юлаев» дома проиграл «Локомотиву» (1:2 ОТ). «Железнодорожники» выиграли третий матч подряд.

«Нефтехимик» на домашней площадке проиграл «Барысу» (1:5). «Барсы» выиграли четыре матча из пяти последних.

Московское «Динамо» дома проиграло третье дерби с ЦСКА из четырёх в текущем сезоне (1:4).

«Спартак» в родных стенах потерпел поражение в матче с «Йокеритом» (2:3 ОТ). «Джокеры» победили в четвёртом матче подряд.

Рижское «Динамо» на домашнем льду уступило «Северстали» (2:3 Б). Подопечные Андрея Разина выиграли четвёртый матч из пяти последних.