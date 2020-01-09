Оши: попасть на Матч звёзд было бы особенным опытом, если нет, отпуск уже запланирован

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши входит в число участников голосования среди болельщиков 2020 NHL All-Star Last Men In и надеется попасть в команду Столичного дивизиона.
«Мне это нравится. Конечно, любой перерыв приятен. Но я никогда не был на Матчах звёзд. И для меня попасть в число ребят, которые туда либо ездят постоянно, либо впервые, было бы особенным опытом. Если меня выберут — здорово. Если нет — отпуск уже запланирован.
Имеет ли значение, что Матч звёзд состоится в Сент-Луисе? Конечно, у меня есть особая история отношений с этим местом, так что было бы здорово туда вернуться и увидеться с болельщиками. Для меня это событие будет иметь большое значение, потому что Матч звёзд НХЛ будет проходить в Сент-Луисе, а не где-то ещё», — цитирует Оши пресс-служба НХЛ.
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