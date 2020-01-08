НХЛ тревожит решение Овечкина пропустить Матч звёзд

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли сообщил, что лигу беспокоит решение форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина второй год подряд пропустить Матч звёзд. Напомним, россияна ждёт дисквалификация на один матч за отказ от участия в Матче звёзд.



«Да, решение Овечкина нас беспокоит. В прошлом году я первый защищал Александра, когда тот отказался от участия в Звёздном уик-энде. Я сделал это потому, что Овечкин всегда невероятно много трудился с точки зрения продвижения имиджа лиги, в том числе регулярно участвуя в Матчах звёзд ранее. Но два года подряд… НХЛ нужно обсудить это с профсоюзом игроков, пока такие действия не стали тенденцией», — рассказал Дэйли в эфире ESPN.

Отдых или протест? Что скрывается за решением Овечкина отказаться от Матча звёзд НХЛ Главная звезда лиги второй год подряд не хочет в этом участвовать. И даже дисквалификация Овечкину не страшна.