«Металлург» — «Амур»: в воротах хозяев сыграет Демченко

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и хабаровского «Амура» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 9 января, начало матча — в 17:00 мск.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



«Металлург»:



Демченко (Кошечкин);

Пивцакин — Антипин, Мозякин — Филиппи — Нестрашил;

Верещагин — Яковлев, Потехин — Расмуссен — О`Делл;

Матушкин — Дронов, Козун — Локтионов — Кулёмин;

Бирюков, Рожков, Любимов — Неколенко — Дорофеев.



«Амур»:



Ланхамер (Аликин);

Йордан — Витасек, Файзуллин — Рассказов — Г. Зогорна;

Корягин — Камалов, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;

Турбин — Васильев, Лазарев — Голубев — Руденков;

Александров, Величкин — Кузнецов — Кацуба.