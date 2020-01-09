«Металлург» — «Амур»: в воротах хозяев сыграет Демченко
Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и хабаровского «Амура» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 9 января, начало матча — в 17:00 мск.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
«Металлург»:
Демченко (Кошечкин);
Пивцакин — Антипин, Мозякин — Филиппи — Нестрашил;
Верещагин — Яковлев, Потехин — Расмуссен — О`Делл;
Матушкин — Дронов, Козун — Локтионов — Кулёмин;
Бирюков, Рожков, Любимов — Неколенко — Дорофеев.
«Амур»:
Ланхамер (Аликин);
Йордан — Витасек, Файзуллин — Рассказов — Г. Зогорна;
Корягин — Камалов, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;
Турбин — Васильев, Лазарев — Голубев — Руденков;
Александров, Величкин — Кузнецов — Кацуба.
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