Бадюков: радует, что «Северсталь» переживает хороший этап благодаря молодым хоккеистам

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков оценил выступление череповецкой «Северстали» в последних матчах. Команда одержала четыре победы в пяти последних встречах.



«Если «Северсталь» попадёт в плей-офф, тогда можно будет говорить о том, что ставка на молодёжь сработала. Пока что отрыв от восьмёрки всё равно достаточно серьёзный, пусть он и сокращается. Все хотят попасть в плей-офф, и «Северсталь» не исключение. Сейчас же команда просто переживает хороший этап в своей жизни. И то, что он есть благодаря молодым хоккеистам, очень радует. Но нужна стабильность. Если она будет, то тогда мы сможем говорить о каких-то показателях.



18-летний Максим Неволин набрал своё первое очко в КХЛ? Этим и хороша практика привлечения молодых игроков. Нужно привлечь парня на несколько матчей. Если у него получается и он, например, забивает гол в КХЛ, то представляете, какой это будет эмоциональный подъём для человека? Самое главное — стабильность.



В прошлом году ходили разговоры про разные клубы, но сейчас мы видим, что «Северсталь» не зря оставили в КХЛ. Клуб развивается. Сделав ставку на молодых игроков, команда показывает достойный хоккей и не потеряла шансов на плей-офф. В этом году лига стала очень ровной. Дальше нужно продолжать в том же темпе. У нас есть рейтинг, который работает. Из-за него команды не устраивают распродажи, как это было раньше, а играют и стараются до последнего биться за восьмёрку, даже если у них мало шансов. Они дают молодым возможность себя проявить, и это самое главное», — сказал Бадюков «Чемпионату».

Посещаемость клубов КХЛ на Западе. Провал Ярославля и взлёт Череповца В «отличниках», как сказал Чернышенко, – минское «Динамо» и «Северсталь». А ещё «Витязь».