«Автомобилист» обыграл «Адмирал», забросив пять шайб

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке победил «Адмирал» из Владивостока со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Моряки» проиграли шестой из семи последних матчей.



Подопечные Андрея Мартемьянова удачно провели первый период, забросив в ворота «Адмирала» две шайбы усилиями нападающих Питера Холланда и Дэна Секстона. На 35-й минуте гости сократили отставание усилиями форварда Александра Мерескина. На 46-й минуте «Автомобилист» увеличил отрыв, точный бросок удался нападающему Георгию Белоусову. Вскоре гол забил форвард хозяев Брукс Мэйсек. До конца встречи соперники обменялись ещё точными бросками Мартина Бакоша и Анатолия Голышева.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.