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«Автомобилист» обыграл «Адмирал», забросив пять шайб

«Автомобилист» обыграл «Адмирал», забросив пять шайб
Хоккей / КХЛ 0

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке победил «Адмирал» из Владивостока со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Моряки» проиграли шестой из семи последних матчей.

Подопечные Андрея Мартемьянова удачно провели первый период, забросив в ворота «Адмирала» две шайбы усилиями нападающих Питера Холланда и Дэна Секстона. На 35-й минуте гости сократили отставание усилиями форварда Александра Мерескина. На 46-й минуте «Автомобилист» увеличил отрыв, точный бросок удался нападающему Георгию Белоусову. Вскоре гол забил форвард хозяев Брукс Мэйсек. До конца встречи соперники обменялись ещё точными бросками Мартина Бакоша и Анатолия Голышева.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2020, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Холланд (Мамкин) – 01:02' (5x5)   2:0 Секстон (Мэйсек, Холланд) – 12:06' (5x4)   2:1 Мерескин (Пилипенко, Ломако) – 34:05' (5x5)   3:1 Белоусов – 46:13' (5x5)   4:1 Мэйсек (Доус, Голышев) – 48:22' (5x5)   4:2 Бакош (Альмквист, Лалонд) – 55:26' (5x4)   5:2 Голышев (Доус, Василевский) – 55:50' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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