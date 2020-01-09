Гулявцев: прошу ребят пластаться в каждом матче, а там как кривая выведет

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев подвёл итоги встречи с «Металлургом» (3:4).



«Матч все видели, могу занести в актив только третий период. Четвертая встреча на выезде, и в третьем периоде у нас появились силы. Может быть, и странно, но два периода мы ничего не могли сделать, было очень много брака в передачах, проигрывали мелкую, но очень важную борьбу у борта, за шайбу. Ну и плюс удаления. Исполнители в «Металлурге» есть и были. Здесь удаления не в нашу пользу. Но, повторюсь, в третьем периоде мы не развалились, попросили ребят постараться забить быстрый гол, и это получилось. Единственное большинство реализовали. Потом, может, уже терять нечего было, стали играть как надо, держали борьбу, бросали, шли на ворота. Может быть, немного и не хватило. За третий период команду хочу поблагодарить: проявили характер и бились до конца.



Давит ли сложный график в условяих борьбы за плей-офф? Стараюсь не нагнетать обстановку в этом плане. У нас не настолько длинная скамейка, чтобы напрягать ребят. У нас одни и те же работают, график тяжёлый, нужно давать время восстанавливаться. Прошу всегда ребят, чтобы не думали об этом, чтобы выходили каждый матч и пластались, а там как кривая выведет. Цепляться? Да, шансы есть. Была хорошая победная серия. Сейчас, к сожалению, выезд нулевой. Будем цепляться. Отдохнём, восстановимся, будем готовиться к матчам. У нашей команды это не проявление какого-то определённого мастерства, а проявление характера, борьбы. Так наша команда может выигрывать. Это ни в коем случае не унижает игроков, для тренера его команда всегда самая лучшая, они такие для меня и есть. Верю в них. Только за счёт работы и характера мы сможем чего-то добиться», — цитирует тренера официальный сайт «Металлурга».

«Металлург» едва не упустил преимущество в четыре шайбы, но одолел «Амур»