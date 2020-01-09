Забивший три гола в трёх матчах Малыхин пропустит выезд «Спартака» из-за травмы

Московский «Спартак» отправился на выездную серию, взяв 28 хоккеистов, информирует официальный сайт команды.



Состав команды:



вратари Юлиус Гудачек, Никита Беспалов;

защитники Андрей Кутейкин, Максим Гончаров, Дмитрий Вишневский, Патрик Херсли, Яков Рылов, Аким Тришин, Дамир Мусин, Евгений Кулик, Тобиас Виклунд, Иван Вишневский;

нападающие Илья Зубов, Денис Кокарев, Геннадий Столяров, Максим Цыплаков, Каспарс Даугавиньш, Мартиньш Карсумс, Робин Ганзл, Анатолий Никонцев, Илья Талалуев, Михаил Юньков, Александр Хохлачёв, Артём Фёдоров, Илья Аркалов, Михаил Котляревский, Ансель Галимов, Богдан Львутин.



Фёдор Малыхин получил повреждение в предыдущей игре, с «Йокеритом», и будет восстанавливаться в Москве. 18-летний форвард Богдан Львутин вызван из расположения молодёжной команды. В нынешнем сезоне в чемпионате МХЛ форвард набрал 26 (15+11) очков в 34 играх.