Мартемьянов: проблемы в игре «Автомобилиста» есть, но не слишком серьёзные

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился впечатлениями от выигранного матча с «Адмиралом» (5:2).



«Мы провели этот матч более собранно, чем предыдущий. Второй период получился не слишком хороший. Где-то играли осторожно, ждали контратаки. В целом действовали в атаке хорошо, много лезли на пятак. Результатом доволен, но по игре есть вопросы. Проблемы есть, но они не слишком серьёзные. Ошибки в средней зоне подчищали защитники», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт КХЛ.



Подопечные Андрея Мартемьянова удачно провели первый период, забросив в ворота «Адмирала» две шайбы усилиями нападающих Питера Холланда и Дэна Секстона. На 35-й минуте гости сократили отставание усилиями форварда Александра Мерескина. На 46-й минуте «Автомобилист» увеличил отрыв, точный бросок удался нападающему Георгию Белоусову. Вскоре гол забил форвард хозяев Брукс Мэйсек. До конца встречи соперники обменялись ещё точными бросками Мартина Бакоша и Анатолия Голышева.

«Автомобилист» обыграл «Адмирал», забросив пять шайб