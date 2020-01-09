Мартемьянов: проблемы в игре «Автомобилиста» есть, но не слишком серьёзные

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился впечатлениями от выигранного матча с «Адмиралом» (5:2).
«Мы провели этот матч более собранно, чем предыдущий. Второй период получился не слишком хороший. Где-то играли осторожно, ждали контратаки. В целом действовали в атаке хорошо, много лезли на пятак. Результатом доволен, но по игре есть вопросы. Проблемы есть, но они не слишком серьёзные. Ошибки в средней зоне подчищали защитники», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт КХЛ.
Подопечные Андрея Мартемьянова удачно провели первый период, забросив в ворота «Адмирала» две шайбы усилиями нападающих Питера Холланда и Дэна Секстона. На 35-й минуте гости сократили отставание усилиями форварда Александра Мерескина. На 46-й минуте «Автомобилист» увеличил отрыв, точный бросок удался нападающему Георгию Белоусову. Вскоре гол забил форвард хозяев Брукс Мэйсек. До конца встречи соперники обменялись ещё точными бросками Мартина Бакоша и Анатолия Голышева.
- 9 января 2020
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