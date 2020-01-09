Немировски: у «Торпедо» была команда, мы вышли как единое целое

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (4:1).



«Хорошая игра. «Ак Барс» вышел, как мы и рассчитывали, — быстрые атаки, много давления. Первые 10–15 минут первого периода выдержали, играли хорошо, во втором периоде начали добавлять. В третьем говорил ребятам, что надо быстро играть, соперник играет очень быстро, и нам нужно действовать так же. Выполнили задание на игру, самое главное – было видно, что у нас была команда. В последние два матча у нас были проблемы с этим, а сегодня мы вышли как единое целое: победа и два очка», — приводит слова Немировского официальный сайт «Ак Барса».



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