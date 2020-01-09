Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Немировски: у «Торпедо» была команда, мы вышли как единое целое

Немировски: у «Торпедо» была команда, мы вышли как единое целое
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (4:1).

«Хорошая игра. «Ак Барс» вышел, как мы и рассчитывали, — быстрые атаки, много давления. Первые 10–15 минут первого периода выдержали, играли хорошо, во втором периоде начали добавлять. В третьем говорил ребятам, что надо быстро играть, соперник играет очень быстро, и нам нужно действовать так же. Выполнили задание на игру, самое главное – было видно, что у нас была команда. В последние два матча у нас были проблемы с этим, а сегодня мы вышли как единое целое: победа и два очка», — приводит слова Немировского официальный сайт «Ак Барса».

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020