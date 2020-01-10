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Журналист Бэскоу: буду удивлён, если Воробьёв не окажется в КХЛ после этого сезона

Журналист Бэскоу: буду удивлён, если Воробьёв не окажется в КХЛ после этого сезона
Хоккей / НХЛ 0

Журналист Джимми Бэскоу, являющийся обозревателем матчей «Филадельфии Флайерз», прокомментировал очередной перевод российского нападающего Михаила Воробьёва в АХЛ.

«Я действительно думаю, что Воробьёв окажется в КХЛ после этого сезона. Я буду удивлён, если этого не случится», — написал Бэскоу в «Твиттере».

«Филадельфия» вызвала из АХЛ чешского нападающего Давида Каше, отправив в обратном направлении Воробьёва. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Михаил забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи при показателе полезности "-5" и шести минутах штрафного времени. В среднем за матч россиянин проводил на льду 10 минут и 25 секунд.

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