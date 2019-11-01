Кравцов уже вернулся из Америки. Кто из россиян может последовать за ним?

У многих наших не всё гладко в НХЛ. Гусева оставляют в запасе, Ничушкин не забивает 81 матч, у Ковальчука уже «-10».

Лучший новичок КХЛ-2018, бронзовый призёр МЧМ-2019 Виталий Кравцов после месяца в АХЛ вернулся в Россию. Кто может последовать по его пути уже в этом сезоне или после него?

Шансы на возвращение: 35%



Пока соцсети «Нью-Джерси» всячески продвигают Никиту Гусева, тренер продолжает его зажимать. Последний матч лучший бомбардир КХЛ прошлого сезона смотрел с трибун. Гусев оказался заложником ситуации – «дьяволы» проигрывают всем подряд, и его делают одним из крайних. Мол, в обороне плох и скорость не та, хотя проблемы «Дэвилз» вовсе не в Гусеве.



Не хотелось бы, чтобы Гусев отказался от НХЛ, но если тренер не начнёт использовать его сильные стороны, у нападающего не будет никакого смысла сидеть в запасе или получать крохи игрового времени в четвёртом звене с силовиками. В такой роли Гусев, во-первых, не принесёт никакой пользы, во-вторых, может банально деградировать. Будем надеяться, трудности всё-таки временные и Никита ещё проявит себя в НХЛ.

Запасной с окладом в $ 4,5 млн. Гусев пропустил суперматч с «Тампой» Россиянина ругали за слабую игру в обороне, но без него «Нью-Джерси» забил шесть и всё равно не выиграл.

АХЛ: 4 матча, 0+2, «0»

НХЛ: 2 матча, 0, «0»

Шансы на возвращение: 40%



В контракте Прохоркина есть пункт о возвращении в КХЛ, но неизвестно, когда он вступает в силу. В тренировочном лагере Николай не слишком впечатлил, и его отправили в АХЛ. В конце октября нападающий всё-таки дождался долгожданного дебюта в НХЛ и хотя бы временно, его возвращение в Россию откладывается. Но если он так и не получит полноценного места в основе, то с большой вероятностью вернётся на родину. В КХЛ он был одним из ведущих центров, и надолго задерживаться в фарме или четвёртом звене «Лос-Анджелеса» вряд ли входит в его планы.

13 матчей, 3+5 очков, «-10»

Шансы на возвращение: 5%



Ковальчук может вернуться в Россию, только если захочет этого сам (так составлен контракт), а это вряд ли. Да, великолепные матчи у него чередуются с откровенно плохими, но Илья – далеко не худший игрок «королей» и вообще, третий бомбардир (при том, что получает гораздо меньше времени, чем Копитар или Браун). К критике Ковальчук давно привык и вряд ли задумывается о возвращении.

«У нас есть люди, которые не могут играть в НХЛ». Ковальчука уберут из «Кингз»? Между прочим, Прохоркин удачно дебютировал.

Илья Любушкин («Аризона»)

АХЛ: 2 матча, 0 очков, «0»

НХЛ: 6 матчей, 0 очков, «0»

Шансы на возвращение: 55%



Любушкин здорово провёл предсезонку, но его всё равно отправили в АХЛ. В «Аризоне» он в принципе рассматривается как седьмой-восьмой защитник, у которого нет постоянного места в составе. Однако затем надолго вылетели Яльмарссон и Отсерле, и Любушкина подняли в основу. Сейчас он играет в каждом матче, пусть в третьей паре и по 11-12 минут за матч. В этом сезоне его возвращения точно не стоит ждать, но вполне вероятно, это может случиться летом.

8 матчей, 1 (0+1) очко, «+2»

Шансы на возвращение: 65%



Уже 81 матч длится безголевая серия Ничушкина в НХЛ, хотя шансов у него было завались, особенно в этом году. А без голов крайнему нападающему, как ни крути, из нижних звеньев не выбраться. Да его уже практически и не рассматривают на роль лидера (хотя в «Колорадо» продолжают давать ему время в большинстве). Этот сезон для него – последний шанс что-то доказать в НХЛ, а дальше придётся либо окончательно переквалифицироваться в силовика из четвёртого звена, либо прощаться в НХЛ. Ничушкин, скорее всего, этот сезон доиграет в «Колорадо», а потом вернётся в Россию.

АХЛ: 5 матчей, 4 (2+2) очка, «+2»

НХЛ: 5 матчей, 1 (0+1) очко, «-1»

Шансы на возвращение: 35%



Второй год подряд Воробьёв получает шанс в «Флайерз», здорово играет в паре первых игр, а затем испаряется со льда, а то и вовсе проваливается (как недавно в игре с «Питтсбургом», где он заработал «-3»). В АХЛ он себя неплохо показывает, а до НХЛ ещё не дорос и в этом сезоне уже вряд ли дорастёт. Но Михаилу всего 22 года, и он мало потеряет, если вернётся на год-другой в Россию.

7 матчей, 0 очков, «0»

Шансы на возвращение: 50%



Зыков был дисквалифицирован на 20 матчей за нарушение антидопинговых правил, и «Вегас» поспешил откреститься от россиянина. После истечения срока дисквалификации в клубе будут решать, оставлять его или нет, но, судя по заявлениям генерального менеджера Джорджа Макфи, всё уже решено. Примет ли Зыкова другой клуб НХЛ или он решит вернуться в Россию? Интересно, что НХЛ не сообщает, что за вещество было обнаружено у Зыкова, и вообще неясно, сможет ли он играть в России.

«Вегас» — проклятое место для русских. Зыков по глупости попался на допинге Говорят, что он принимал это вещество на протяжении четырёх лет.

7 матчей, 10 (1+9) очков, «+8»

Шансы на возвращение: 80%



Голдобин – один из лучших игроков «Ютики», но у «Ванкувера» всё идёт так хорошо, что россиянин получит шанс подняться в основу только в случае травм или если команда вдруг посыплется. Николай пятый год пытается пробиться в НХЛ, но всё никак не выходит. В России он, по сути, почти не играл, уехав в Северную Америку в 17 лет, но сейчас самое время рассмотреть этот вариант.

8 матчей, 1 (0+1) очко, «+5»

Шансы на возвращение: 75%



Защитника уже давно ждут в «Ак Барсе», но он всё ещё хватается за соломинку в Северной Америке, хотя за пять лет провёл в НХЛ всего 12 матчей, а после перехода в систему «Калгари» и вовсе ни одного. Валиеву уже 24 года, в таком возрасте уже нет смысла протирать штаны в АХЛ.

1 матч, 0 очков, «0»

Шансы на возвращение: 75%



Каменев оказался в непростой ситуации – летом он подписал односторонний контракт, и теперь «Колорадо» надо проводить его через драфт отказов, чтобы отправить в фарм-клуб. Вот и получается, что целый месяц он просидел вообще без игровой практики.



Думается, этот сезон он закончит в «Колорадо», но летом, вполне вероятно, вернётся в Россию. В «Эвеланш» и без него большая конкуренция в центре, а аргументов в этой борьбе у Каменева пока совсем нет.

9 матчей, 5 (1+4) очков, «0»

Шансы на возвращение: 35%



Костин уже третий год сидит в «Сан-Антонио» и ждёт дебюта в НХЛ. И даже сейчас, после травмы Владимира Тарасенко, ему не дают шанс. Правда, Дуг Армстронг сообщил, что у Костина может быть возможность проявить себя, но для начала из АХЛ вызвали не россиянина, а другого нападающего Джордана Кайру.



Разговоры о возвращении Костина в Россию начались уже давно, ему надо менять обстановку. Вопрос, каким образом. Вариантов три – перевод в НХЛ, обмен в другой клуб и возвращение. Возможно, ближайшие недели станут определяющими для Костина, если его вызовут в «Сент-Луис», как обещает руководство.

0 матчей

Шансы на возвращение: -



Молодой защитник до сих пор числится в составе «Рейнджерс», но только потому, что на предсезонке повредил лодыжку и был помещён в список травмированных. Пока что он ходит на матчи как зритель и продолжает восстанавливаться, а о его перспективах даже в АХЛ пока говорить рано. Насколько серьёзно повреждение и когда Рыков должен вернуться в строй, тоже неизвестно.

8 матчей, 1+1, «+2»

Шансы на возвращение: 5%



Примечательно, что в контракте Елесина нет пункта о возвращении в Россию. «Зачем туда ехать, если уже сейчас думать о возвращении в Россию? У меня контракт на два года, хочу провести их там», — говорил защитник «Чемпионату». И был готов к тому, что придётся играть в АХЛ – в «Калгари» четыре защитника на односторонних контрактах и ещё несколько с приличным опытом в НХЛ. Пока у Елесина всё неплохо складывается в «Стоктоне», и в ближайшее время он не должен вернуться.

Павел Шэн («Провиденс», АХЛ)

7 матчей, 0+2, «+2»

Шансы на возвращение: 15%



У Шэна был один хороший матч за «Провиденс», в котором он набрал два очка и «+3», в остальном всё по нулям, к тому же он периодически не попадает в состав. Но если возвращаться обратно, за место в основе «Салавата» придётся бороться не меньше, чем в АХЛ. Да и уезжал Шэн не слишком красиво, не явился на сборы, потребовав расторгнуть контракт. Наверное, возвращаться сейчас – значит признать, что уезжал зря. К тому же пути отступления не самые простые, по условиям контракта Шэна нельзя отдать в аренду в КХЛ.

Курносов: решили не присваивать Шэну статус «конфликт», хотя могли это сделать

Михаил Мальцев («Бингхэмптон», АХЛ)

4 матча, 0+1 очко, «-3»

Шансы на возвращение: 25%



Мальцев забил один из лучших голов предсезонки НХЛ, но всё равно отправился в фарм-клуб. К сожалению, в четвёртом матче за «Бингхэмтон» он получил травму плеча и пропустил уже две недели. Но молодой нападающий изначально понимал, что едет именно в АХЛ, и пока для возвращения нет причин.

Мальцев обманул вратаря, стоя на коленях! Этот гол крутят по всей Америке «Русский хоккеист выставил «Рейнджерс» дураками», — эксперты НХЛ уже увидели лучший момент предсезонки.

5 побед в 6 матчах, КН 3,24, %ОБ 88,4

Шансы на возвращение: 1%



Загидулин уже в дебютном сезоне в Северной Америке стал основным вратарём «Стоктона». Он играет практически без замен, и лишь в одном матче пропустил больше трёх шайб. Судя по всему, Артём уехал в нужное время и в ближайшем будущем сможет конкурировать за место в основе.

5 побед в 6 матчах, КН 1,49, %ОБ 94,2

Шансы на возвращение: 1%



Шестёркин входит в топ-3 лиги по основным вратарским показателям среди голкиперов, которые провели не менее пяти матчей. Он отлично адаптируется к хоккею в Северной Америке и готовится к дебюту в НХЛ, если не в этом сезоне, то в следующем уж точно. «Рейнджерс», видя быстрый прогресс молодого вратаря, вполне могут задуматься об обмене Александра Георгиева, чтобы освободить место в основе для Шестёркина. Игорь в Россию не вернётся.