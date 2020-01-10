На матче «Динамо» — «Витязь» установлен антирекорд посещаемости «Минск-Арены» в КХЛ

На матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» (Минск) — «Витязь» был установлен антирекорд посещаемости «Минск-Арены» за всю историю выступления бело-голубых в КХЛ. Встречу, завершившуюся победой хозяев, посетили 5372 зрителя.

Предыдущий антирекорд «Минск-Арены» датировался 2010 годом. Тогда на матч «Динамо» с «Атлантом» пришли 6050 человек.

Счёт в матче «Динамо» — «Витязь» был открыт в середине второго периода, шайбу забросил Марк-Андре Граньяни. Менее чем через минуту Александр Павлович удвоил преимущество белорусского клуба, а в начале третьего периода Андрей Костицын забросил третью шайбу.

«Витязь» сумел отыграть две шайбы. В составе гостей отличились Даниил Пыленков и Павел Воробей, но перевести игру в овертайм хоккеисты из Московской области не смогли.

«Динамо» одержало вторую победу в пяти последних матчах. «Витязь» потерпел первое поражение после двух побед подряд.