Минское «Динамо» прервало победную серию «Витязя»

В Минске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Минское «Динамо» принимало «Витязь». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Счёт был открыт в середине второго периода, шайбу забросил Марк-Андре Граньяни. Менее чем через минуту Александр Павлович удвоил преимущество белорусского клуба, а в начале третьего периода Андрей Костицын забросил третью шайбу.

«Витязь» сумел отыграть две шайбы. В составе гостей отличились Даниил Пыленков и Павел Воробей, но перевести игру в овертайм хоккеисты из Московской области не смогли.

«Динамо» одержало вторую победу в пяти последних матчах. «Витязь» потерпел первое поражение после двух побед подряд.

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