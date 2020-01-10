Минское «Динамо» прервало победную серию «Витязя»
В Минске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Минское «Динамо» принимало «Витязь». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
Счёт был открыт в середине второго периода, шайбу забросил Марк-Андре Граньяни. Менее чем через минуту Александр Павлович удвоил преимущество белорусского клуба, а в начале третьего периода Андрей Костицын забросил третью шайбу.
КХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2020, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 2
Витязь
Московская область
1:0 Граньяни (Спунер, Аносов) – 29:56' (5x5) 2:0 Павлович (Костицын, Ковыршин) – 30:57' (5x5) 3:0 Костицын (Морроу) – 44:50' (5x5) 3:1 Пыленков (Ларичев, Моисеев) – 47:18' (5x5) 3:2 Воробей (Ержабек) – 57:21' (6x4)
«Витязь» сумел отыграть две шайбы. В составе гостей отличились Даниил Пыленков и Павел Воробей, но перевести игру в овертайм хоккеисты из Московской области не смогли.
«Динамо» одержало вторую победу в пяти последних матчах. «Витязь» потерпел первое поражение после двух побед подряд.
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